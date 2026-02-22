Kars 36 Spor, Doğubayazıt'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars 36 Spor, Doğubayazıt'ı 2-1 Yendi

Kars 36 Spor, Doğubayazıt\'ı 2-1 Yendi
22.02.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars 36 Spor, Doğubayazıt Spor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Doğubayazıt Spor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'inci grupta mücadele eden Kars 36 Spor kendi sahasında Doğubayazıt Spor'u ağırladı. Karşılaşmaya başlayan taraf konuk ekip oldu. Karşılaşmanın ilk gölünü konuk Doğubayazıt Spor attı. Gölün ardından ataklarını sıklaştıran yeşil beyazlı ekip, attığı golle durumu 1-1 yaptı. Baskılarını artıran Kars 36 Spor, rakip defans oyuncusunu hatasını affetmedi. Yeşil beyazlı ekip, bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın ilk devresi de 2-1 Kars 36 Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresi ev sahibi takımın vuruşuyla başladı. Sık sık faullerle kesilen karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol olmayınca Kars 36 Spor'da sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Karşılaşma Kars 36 Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars 36 Spor, Doğubayazıt'ı 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:42
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 17:16:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor, Doğubayazıt'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.