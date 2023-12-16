 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor maçına hazırlanıyor

Kars 36 Spor, Doğubayazıt Spor karşılaşmasından puanla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mikail Üzümcü nezaretinde yapılan antrenmanlarla yeşil beyazlı ekip, karşılaşmaya istekli ve hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor maçına hazırlanıyor
16.12.2023 - 12:43,
Abone Ol

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Doğubayazıt Spor karşılaşmasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grup takımlarından Kars 36 Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Mikail Üzümcü nezaretinde Halitpaşa Sentetik Saha da yapıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Doğubayazıt Spor, karşılaşması hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte, sporcuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyetin sevindiriyor.

Doğubayazıt Spor karşılaşmasından puanla ayrılmak istediklerine dikkat çeken Başkan Ali Uçum, "Doğubayazıt karşılaşması bizim için çok önemli, futbolcularımızda bunun bilincinde, bizimde gücümüz belli, amacımız bu karşılaşmadan puan çıkarmak, bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Kars 36 Spor zor maçların takımıdır. İnanıyoruz bu karşılaşmadan galip gelen taraf biz olacağız" dedi.

Öte yandan Teknik Direktör Mikail Üzümcü, nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Üzümcü, sık sık çalışmayı keserek futbolcuları uyardı. Antrenman çift kala maçın ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mikail Üzümcü, Doğubeyazıt, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:59:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement