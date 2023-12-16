Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor maçına hazırlanıyor

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Doğubayazıt Spor karşılaşmasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grup takımlarından Kars 36 Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Mikail Üzümcü nezaretinde Halitpaşa Sentetik Saha da yapıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Doğubayazıt Spor, karşılaşması hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte, sporcuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyetin sevindiriyor.

Doğubayazıt Spor karşılaşmasından puanla ayrılmak istediklerine dikkat çeken Başkan Ali Uçum, "Doğubayazıt karşılaşması bizim için çok önemli, futbolcularımızda bunun bilincinde, bizimde gücümüz belli, amacımız bu karşılaşmadan puan çıkarmak, bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Kars 36 Spor zor maçların takımıdır. İnanıyoruz bu karşılaşmadan galip gelen taraf biz olacağız" dedi.

Öte yandan Teknik Direktör Mikail Üzümcü, nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Üzümcü, sık sık çalışmayı keserek futbolcuları uyardı. Antrenman çift kala maçın ardından sona erdi. - KARS