Kars 36 Spor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor, hafta sonu oynanacak Tortum Spor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bülent Ayan, yönetiminde yoğun bir antrenman programı uygulayan yeşil-beyazlı ekip, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkmayı hedefliyor.

Takım, antrenmanlarını Halitpaşa Semt Sahası'nda sürdürürken, özellikle taktik çalışmalara ağırlık veriyor. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve mental olarak maça en iyi şekilde hazırlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kulüp yönetimi ve taraftarlar da takıma büyük destek verirken, Kars 36 Spor'un iç sahada avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istediği belirtiliyor. Doğu derbisi olarak bilinen Kars 36 Spor, Erzurum Tortum Spor karşılaşmasına tüm taraftarlar davet edildi. - KARS