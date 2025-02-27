Kars 36 Spor Kaleci Transferini Tamamladı

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Kars 36 Spor kaleci arayışını sonlandırdı. Yeşil beyazlı ekip, Metehan Özel ile anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi ekiplerinden Kars 36 Spor kaleci sorununu çözdü. Uzun süredir arayışta olan yeşil beyazlı ekip, daha önce Rize Özel İdare, Arsin İdman Yurdu ve Ortahisar Spor kulüplerinde oynayan 2001 doğumlu kaleci Metehan Özer transfer etti.

Yapılan kaleci transferiyle kadrosunu güçlendiren yeşil beyazlı ekip, hedef ligi orta sıralarda tamamlamak. - KARS