Kars 36 Spor, Kubilay\'ı Andı

29.03.2026 16:22
Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı.

Kars Şehir Stadı'nda Kars 36 Spor, BAL 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Murat 2020 Genç Spor ile karşılaştı.

Kars 36 Spor futbolcuları, karşılaşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek, "Seni Unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Maç öncesinde ayrıca Kundakçı için saygı duruşunda bulunuldu.

Arkadaşları Kundakçı'nın fotoğrafının bulunduğu anma köşesine ve yedek kulübesinde bulunan boş koltuğuna karanfil bıraktı. Taraftarlar ise "Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Toker Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kubilay Kaan Kundakçı'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Futbolcumuzun ailesinin, Türk sporunun ve camiamızın başı sağ olsun. Acı bir kayıp, söyleyecek kelime bulamıyoruz." dedi.

Takım kaptanı Ali İhsan Özkanca da, takım arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler maalesef yok ama sadece bir takım arkadaşımız değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bir kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce tertemiz bir Türk evladını kaybettik." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Hüseyin Çiray, Kubilay için sahaya çıktılarını belirterek, "Bugün arkadaşımızın üzüntüsüyle bir maça çıkıyoruz. Öncelikle ailesinin, sonra da bütün Kars camiasının başı sağ olsun. Bugün oynayacağımız maçı Kubilay kardeşimiz için oynayacağız." diye konuştu.

Futbolcu Burak Can Akıncı ise, olayın kendilerini derinden üzdüğünü, Kundakçı ile arkadaşlığının çok güzel olduğunu söyledi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar'ın izlediği karşılaşmayı Kars 36 Spor 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

