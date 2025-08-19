Kars 36 Spor Kulübü'nden Yeni Sezon İçin Güçlü Destek - Son Dakika
Kars 36 Spor Kulübü'nden Yeni Sezon İçin Güçlü Destek

19.08.2025 11:57  Güncelleme: 11:59
Kars 36 Spor Kulübü'nün ilk yönetim kurulu toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in katılımıyla gerçekleşti. İş insanları ve sponsorların önemli katkılarıyla kulübün yeni sezon hedeflerine dair güçlü bir adım atıldı.

Kars 36 Spor Kulübü'nün ilk yönetim kurulu toplantısı, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulüp yönetimi ve Karslı iş insanlarının katılımıyla düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, Kars 36 Spor'un yeni sezon hedeflerine güçlü bir adım atmasını sağlayacak önemli katkılar sağlandı.

Yeşil beyazlı ekibe, Turgutreis Grup Ailesi adına Tolgahan Reis 1 Trevego otobüs ve forma sponsorluğunda bulunurken, Gökhan Türkeş Öngel 750.000 TL, Mehmet Kat 500.000 TL, Enver Boztaş: 450.000 TL, Toker Bulut 400.000 TL, Ticaret Odası Başkanı Kadir Bozan: 400.000 TL, Müteahhitler Birliği Başkanı Yahya Bulak 400.000 TL, Taner Nebioğlu 400.000 TL, Göksal Ubiç 400.000 TL, Emre Koçali, 350.000 TL, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan 350.000 TL, Ramazan Karakelle 350.000 TL, Bülent Samaras 300.000 TL, Uğur Boy 300.000 TL ve kulüp misafirleri için konaklama ücretsiz, Akay Karaca 300.000 TL, Ayhan Saltürk, 300.000 TL, Bülent Daşdemir 250.000 TL ve Alirıza Hoşgönüllü 50 ton kömür desteğinde bulundu.

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars 36 Spor'un geleceği için gösterilen bu güçlü desteğin büyük bir anlam taşıdığını belirterek tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.

Kars 36 Spor Kulübü Yönetimi ise yapılan katkıların, kulübün yeni sezona daha güçlü ve kararlı bir şekilde hazırlanmasına önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Spor, kars, Son Dakika

