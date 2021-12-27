Üye Girişi
Kars 36 Spor taraftarlarını üzdü - Son Dakika

Kars 36 Spor taraftarlarını üzdü

27.12.2021 13:24
Kars 36 Spor taraftarlarını üzdü

Kars 36 Spor BAL Ligi'nde ilk devrenin son karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde Artvin Arhavi Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Kars 36 Spor BAL Ligi'nde ilk devrenin son karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde Artvin Arhavi Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşil beyazlı ekip ilk devrede oynadığı 9 karşılaşmanın 1'inde galip gelirken, 4 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 4 karşılaşma mağlup oldu. Kars 36 Spor aldığı 7 puanla 8'inci sırada yer alarak taraftarlarını üzdü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci bölge, 3'üncü grupta mücadele Kars 36 Spor ilk devre karşılaşmalarında kendisinden bekleneni veremedi. Yeşil beyazlı ekipte sadece deplasmanda Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşmasından galip ayrılırken, kendi sahasında 4 karşılaşmada berabere kaldı. Yeşil beyazlılar 4 karşılaşmada ise rakiplerine yenildi.

Kars 36 Spor 7 puanla ilk yarı karşılaşmalarını tamamlandı. Lider Artvin Arhavi Spor ile arasında 13 puan fark bulunan yeşil beyazlı ekipte gözler yönetime döndü. 2 devre karşılaşmaları öncesinde yeşil beyazlı ekipte transfer yapılması bekleniyor. - KARS

YORUMLAR
500

Arhavi, Artvin, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor taraftarlarını üzdü - Son Dakika Spor


Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
13:20
İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın         
12:50
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
13:19 Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 13:32:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor taraftarlarını üzdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement