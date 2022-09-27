Kulüp başkanı Erkan Aydın , gazetecilere, Diyarbekirspor ile oynayacakları maça hazır olduklarını belirterek, "Kazanacağımıza inanıyorum ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel sonuçlarla gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunu geçmek istiyor - Son Dakika

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