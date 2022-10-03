Kars haberleri... Başaltı Pehlivanı Onur Susuz dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Kars haberleri... Başaltı Pehlivanı Onur Susuz dünya ikincisi oldu

03.10.2022 11:29
Kars haberleri... Başaltı Pehlivanı Onur Susuz dünya ikincisi oldu

Kars haberler... Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcusu Onur Susuz, Dünya Göçebe Oyunları'nda başaltı boyunda dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcusu Onur Susuz, Dünya Göçebe Oyunları'nda başaltı boyunda dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türk milli takımıyla çıktığı güreşlerde 19 ülkeden 65 sporcu arasında ikinci olan 25 yaşındaki başarılı güreşçi Onur Susuz, Döşemealtı'nın da gururu oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda milli takım adına güreşlere katılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Onur Susuz, başaltı kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. 19 ülkeden 65 sporcunun katıldığı başaltı boyunda dünya ikincisi olan milli güreşçi, kendisine destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve takımında yer aldığı Başpehlivan Ali Gürbüz ve hocalarına teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başpehlivan Ali Gürbüz'ün ekibinde yer alan Onur Susuz'u 1 ay önce transfer ederek renklerine bağladıklarını söyledi. Başkan Genç, "Onur Susuz Pehlivanımız Başaltı boyunda büyük bir başarı kazandı. Milli takım formasıyla çıktığı müsabakalarda Dünya ikincisi olarak hem ülkemizi hem ilçemizi büyük bir sevince boğdu. Daha büyük başarılar yolda" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Dünya Göçebe Oyunları, Dünya, Susuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars haberleri... Başaltı Pehlivanı Onur Susuz dünya ikincisi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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