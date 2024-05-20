Kars'ın Sarıkamış ilçesinde geleneksel güreş şenlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde geleneksel güreş şenlikleri düzenlendi

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde geleneksel güreş şenlikleri düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde düzenlenen 109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 178 sporcu, mücadele ederek derece yapmaya çalıştı. Karaurgan Spor Kulübü takım halinde birincilik elde ederken, başpehlivanlık unvanını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör kazandı. Güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Serhat Karabağ seçildi. Organizasyonun genel koordinatörü Prof. Dr. Adem Balkaya, güreşlerin Cumhuriyet öncesinde de yapıldığını ve bu geleneğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

20.05.2024 10:37
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu, Karaurgan ve civar köy muhtarlıkları tarafından düzenlenen güreşler, Karaurgan köyü çayırlık alanında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Sarıkamış'a gelen 178 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için mücadele etti.

Karaurgan Spor Kulübü'nün 10 madalya alarak takım halinde birinciliğe ulaştığı organizasyonda başpehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör oldu.

Güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Serhat Karabağ seçildi.

Organizasyonun genel koordinatörü Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Balkaya, AA muhabirine, Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreşleri'nin Cumhuriyet'ten önce de yapıldığını ve bu geleneğin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bölgenin çok önemli tarihi olaylara sahne olduğunu aktaran Balkaya, "Kazım Karabekir Paşa'mızın bir sözü var, 'Boğazlar boğazımız Kars, Ardahan bel kemiğimizdir.' Burası Anadolu'nun bel kemiği çünkü Türk dünyasıyla birleşen nokta burasıdır. Hakikaten Kars, siyasi, jeopolitik ve kültürel açıdan önemli bir yer. Cumhuriyetimizden bile eski bir geleneğin olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Başpehlivan Kenan Gör ise güzel bir ortamda güzel güreşler yapıldığını belirterek, "Alaattin ve Savaş Yıldırım gibi pehlivanların yetiştiği burada, inşallah daha güzel şeyler yapılır, buradan şampiyonlar çıkar. Köklü bir gelenek, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güreş ağası Serhat Karabağ ise uluslararası güreşçilere ev sahipliği yapmak istediklerini anlattı.

Şenliklere, Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ünsal Bilir, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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