Kars\'ta Ani\'nin Fethi\'nin 960. Yıldönümü Kick Boks Karşılaşmaları

Spor

Kars'ta Ani'nin Fethi'nin 960. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kick Boks karşılaşmaları nefesleri kesti.

Türkiye, İran, Afganistan ve Gürcistan'dan katılan 130 sporcu şampiyonluk için ter döktü.

Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen açılışında müsabakaların sabah bölümünde karşılaşan sporcular, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar.

Programın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, etkinliğe katılan sporculara başarılar diledi. Polat, etkinliğin Ani'nin fethinin yıldönümü çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

Tribünleri dolduran sporseverlerin tezahüratları eşliğinde yapılan müsabakalarda Nazlıcan Yavuç, Lazere Seirant, Hüdanur Adeşoğlu rakiplerini mağlup etti. Şampiyonlarının hediyelerini ise protokol üyeleri verdi. - KARS