Karşılıklı jestleşmeler! Galatasaray'da kayıtsız kalmadı, öğrencileri mutlu etti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Karşılıklı jestleşmeler! Galatasaray'da kayıtsız kalmadı, öğrencileri mutlu etti

17.05.2023 22:40

Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında deplasman tribünündeki bilet fiyatlarını öğrenciler için 59 TL olarak belirlemesine Sarı-Kırmızılı kulüpten aynı güzellikte bir karşılık geldi. Galatasaray, Sivasspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi.

DEPLASMAN TRİBİNÜ 58 TL

Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar

OLAYLI BİTMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından TFF, hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin konuşmalarını yayınladı.

Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar
YORUMLAR
500
Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşılıklı jestleşmeler! Galatasaray'da kayıtsız kalmadı, öğrencileri mutlu etti - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Hakan ve İlkay karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
23:38 Sarıgül canlı yayında Sinan Oğan'a çağrı yaptı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
23:20 Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
23:11 M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok
22:45 111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi
22:44 Bakan Soylu: Türkiye'de bir anket mafyası var, Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor
22:14 Süper Lig'deki İtalyan derbisinde gol yağmuru! Montella, Pirlo'yu üzdü
22:10 İşte Meclis'in en genç milletvekilleri! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den
22:08 İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
22:01 Seçimde kimseyi desteklemeyeceklerini söyleyen Perinçek, 1 haftada ağız değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 00:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Karşılıklı jestleşmeler! Galatasaray'da kayıtsız kalmadı, öğrencileri mutlu etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement