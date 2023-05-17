Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi.
Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.
Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından TFF, hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin konuşmalarını yayınladı.
Son Dakika › Spor › Karşılıklı jestleşmeler! Galatasaray'da kayıtsız kalmadı, öğrencileri mutlu etti - Son Dakika