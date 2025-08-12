Karşıyaka 13 Transferle Güçlendi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi dağılan kadrosunu 13 transferle güçlendirerek Beşiktaş'tan 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi için kulübünün onayını bekleyen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, daha önce birlikte çalıştığı oyuncuları da takıma kazandırdı. Özellikle genç oyuncuları parlatmasıyla tanınan tecrübeli teknik adam, transferde daha önce Somaspor'da şampiyonluk yaşadığı 30 yaşındaki kaleci Muharrem Tunay Meral, 25 yaşındaki merkez orta saha Mücahit Arslan ve geçen sezon Menemen FK'da şans verdiği aynı yaştaki sağ kanat Erhan Öztürk'ü yeni takımına aldırdı. Basatemür, Karşıyaka'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Mehmet Güneş, 20 yaşındaki Onur İnan ve Rıza Mert Pişirici, 21 yaşındaki Bayram Kılıç gibi isimleri de vitrine çıkaracak.