Karşıyaka, Anadolu Efes'i yenerek 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Anadolu Efes'i yenerek 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonu oldu

Karşıyaka, Anadolu Efes\'i yenerek 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası\'nın şampiyonu oldu

Karşıyaka, Anadolu Efes'i 67-62 yenerek 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk yarısı Anadolu Efes'in 37-33 üstünlüğüyle sona erdi. Karşıyaka, maçı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Ödül töreninde 3. olan TOFAŞ, 2. olan Anadolu Efes ve şampiyon olan Karşıyaka'ya kupa ve madalyaları Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.

26.05.2024 20:25
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Basketbol 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Anadolu Efes'i 67-62 yenen Karşıyaka, şampiyon oldu.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 37-33 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı 67-62 kazanan Karşıyaka, şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonrası 3'üncü olan TOFAŞ, 2'inci olan Anadolu Efes ve şampiyon olan Karşıyaka'ya kupa ve madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.

Kaynak: AA

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