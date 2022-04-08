Karşıyaka 2 asından yoksun - Son Dakika
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Karşıyaka 2 asından yoksun

08.04.2022 10:17
Karşıyaka 2 asından yoksun

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Ağrı 1970 Spor'u son haftalardaki çıkışını sürdürme hedefiyle ağırlayacak Karşıyaka, mücadeleye 2 önemli asından yoksun çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Ağrı 1970 Spor'u son haftalardaki çıkışını sürdürme hedefiyle ağırlayacak Karşıyaka, mücadeleye 2 önemli asından yoksun çıkacak. Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören Ertuğrul'un cezası bu maçta da devam ediyor. Geçen hafta Modafen deplasmanında yine kırmızı kartla oyundan atılan kaptan Mustafa Aşan da forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılılarda defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine Aykut oynayacak. Ön liberoda Mustafa Aşan'ın yerine ise Samican veya Caner'in görev yapması bekleniyor.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka 2 asından yoksun - Son Dakika


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