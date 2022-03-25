Karşıyaka 4'te 4 peşinde - Son Dakika
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Karşıyaka 4'te 4 peşinde

25.03.2022 10:21
Karşıyaka 4'te 4 peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 3 galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp Play-Off yarışında umutlanan Karşıyaka, yarın Çankaya Futbol Kulübü'nü 1.5 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle ağırlayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 3 galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp Play-Off yarışında umutlanan Karşıyaka, yarın Çankaya Futbol Kulübü'nü 1.5 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Maçta biletler maraton 10, numaralı 30, VIP 50 TL'den satılacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, takıma tribün desteğini artırmak ve genç nesilleri Kaf-Kaf'a yakınlaştırmak için 2500 adet maraton tribün bileti aldı. Biletler Karşıyaka ve çevresindeki okullara dağıtıldı. Yeşil-kırmızılı ekip bu mücadele öncesi grupta 36 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Çankaya da aynı puanla yeşil-kırmızılıları takip ediyor.


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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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