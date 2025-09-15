Karşıyaka, 5 Ay Sonra Taraftarıyla Buluşuyor - Son Dakika
Karşıyaka, 5 Ay Sonra Taraftarıyla Buluşuyor

15.09.2025 11:19
Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde önemli maçlarda 5 ay aradan sonra taraftarıyla buluşacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla sezona 2'de 2'yle zirvede başlayan Karşıyaka bu hafta aylar sonra taraftarına kavuşacak. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda çarşamba günü Bursa Yıldırımspor'u, ligde de pazar günü önemli rakiplerinden Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kucaklaşacak. Ligde taraftarının desteğiyle son iç saha maçına geçen yıl normal sezonun son haftasında 26 Nisan'da ezeli rakibi Bursaspor önünde çıkan Kaf-Kaf, maçtaki olaylar ve çirkin tezahürat yüzünden 2 maç ceza aldı. O maçta grup ikinciliğini garantileyip Play-Off'ta avantaj elde eden Karşıyaka, taraftar desteğinden yoksun çıkmak zorunda kaldığı Play-Off finallerinde Muşspor'a evinde elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Play-Off mücadelesinde Muşsporlu taraftar kendi tribünlerini doldurup yeşil-kırmızılılara evinde deplasmanı yaşattı. Play-Off'dan elenerek üst üste 8'inci sezon 3'üncü Lig'de kalan Karşıyaka bu sezona da geçen yıldan sarkan cezası yüzünden ilk hafta boş tribünler önünde başladı. Taraftar desteğinden yoksun olmasına rağmen ilk hafta Afyonspor'u 2-1 yenmeyi başaran, ardından Kütahyaspor'u de deplasmanda aynı skorla geçen İzmir temsilcisinin hasreti bu hafta sona erecek. Karşıyaka taraftarları takımlarını aynı hafta içinde 4 gün arayla hem kupada hem de ligde tribünde destekleyecek. Özellikle pazar günü ligde oynanacak Balıkesirspor maçında binlerce Karşıyakalı'nın Alsancak Stadı'na akın etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
