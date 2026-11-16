Karşıyaka 8 maçtır kaybetmiyor, 5 galibiyetlik seriyle ilk kez play-off hattına girdi - Son Dakika
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Karşıyaka 8 maçtır kaybetmiyor, 5 galibiyetlik seriyle ilk kez play-off hattına girdi

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Karşıyaka 8 maçtır kaybetmiyor, 5 galibiyetlik seriyle ilk kez play-off hattına girdi
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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde son 8 maçında mağlubiyet görmeyerek üst üste 5 galibiyet aldı ve bu sezon ilk kez play-off hattına girdi. 24 puana ulaşan İzmir ekibi haftayı 5. sırada tamamlarken lider Etimesgut Spor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta arka arkaya 5 maçını da kazanarak önemli bir galibiyet serisine imza attı.

Yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada istenilen sonuçların alınamaması üzerine deneyimli teknik adamla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Uysal yönetimindeki son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-kırmızılılar, üst üste 5 galibiyet alarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Gelecek hafta Alanya 2021'i konuk edecek olan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek bu seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Yeşil-kırmızılılar, ilk kez play-off hattında

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 4 maçta yalnızca 2 puan toplayan Karşıyaka, Zafer Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladı. Uysal yönetiminde çıktığı 8 maçta 22 puan toplayan İzmir ekibi, 24 puana ulaşarak zirve yarışına ortak oldu. Bucaspor 1928 galibiyetiyle bu sezon ilk kez play-off hattına giren yeşil-kırmızılılar, haftayı 5. sırada tamamladı. Karşıyaka, lider Etimesgut Spor'un ise 3 puan gerisinde yer alıyor.

Kaynak: İHA
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