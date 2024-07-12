Karşıyaka, Abdulkadir Öksüz\'ü transfer etmek için prensip anlaşmasına vardı

Spor

Karşıyaka, savunma oyuncusu Abdulkadir Öksüz'ü kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen Karşıyaka, transferlere devam ediyor. İlk olarak Ali Sinan Gayla, İshak Kurt ve Metin Peker'i kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi de Menemen FK'dan stoper Abdulkadir Öksüz'ü transfer etmeye çok yakın. Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Karşıyaka, son detayların ardından transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. - İZMİR