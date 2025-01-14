Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile Anlaştı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk maçı öncesi teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sürpriz şekilde ayrılma kararı aldığı Karşıyaka, Ahmet Yıldırım'la anlaşmaya vardı. Futbolculuk döneminde İzmirspor'da yetişip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil yıllarca Süper Lig'de forma giyerek şampiyonluklar yaşayan Ahmet Yıldırım, sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı kadro ile 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da yer aldı.

50 yaşındaki Ahmet Yıldırım, Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24Erzincanspor ve 52 Orduspor'da teknik direktörlük yaptı. Yıldırım, teknik direktör olarak Play-Off tecrübesi ve Erzurumspor'da şampiyonluk yaşadı. Kaf-Kaf, Ahmet Yıldırım'la Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi resmi olarak sona erdikten sonra imza atacak. Devre arasında Karşıyaka kadrosundan şimdiye kadar ayrılan tek isim olan Gökhan Meral, Zonguldak Kömürspor'la anlaştı.