Karşıyaka, Altay derbisini kazanıp Etimesgut yenilgisini unutturmak istiyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk maçında Etimesgut Belediye spor'a deplasmanda tek golle yenilerek hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka taraftarının gönlünü cumartesi günü Altay derbisinde almayı hedefliyor. Bu sezon ilk iç saha maçına İzmir derbisiyle çıkacak Kaf-Kaf, taraftarıyla buluşacağı mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Takımlarını iç sahada ilk kez derbide izleyecek taraftarlar da Alsancak Stadı'nda tribünleri doldurarak yeşil-kırmızılılara büyük itici güç olma hazırlığı yapıyor.

Rekabetleri bir asrı aşan İzmir'in en eski spor kulüpleri 114 yıllık Karşıyaka ve 112 yıllık Altay'ın yolları geçen sezon 7 sene sonra 3'üncü Lig'de kesişmişti. İç sahada aynı stadı kullanan iki takım arasında Altay'ın ev sahibi olduğu derbi 1-1 sonuçlanırken, Kaf-Kaf rakibini rövanşta 3-1 yendi. Yeşil-kırmızılı ekip sezona iddialı transferlerle hazırlanırken, sezon öncesini sıkıntılı geçiren, 5 yıldır süren transfer yasağı nedeniyle altyapısından çıkan oyuncuların yer aldığı kadrosu kalan siyah-beyazlılar ilk hafta Denizli İdman Yurdu'yla 1-1 berabere kaldı.

TUĞAY'IN DA LİSANSI ÇIKTI

Karşıyaka, 4 Eylül Cuma günü biten transfer döneminde anlaşmaya vardığı son olarak Erciyes 38 FSK forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tuğay Adamcıl'ın lisansını da çıkardı. Transfer yasağı kaldırılamadığı için yeni oyuncularına amatör lisans çıkaran Kaf-Kaf'ta son gün Çorluspor 1947'ye giden Yılmaz Ceylan'ın yerine alınan Tuğay takımın 15'inci transferi oldu. Kariyerinde daha önce Kahramanmaraşspor, Kayseri Şekerspor, Erciyesspor, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhanespor, Kırşehir FK, Karacabeş Bld, Çankaya FK, Söke 1970 SK, Muğlaspor'da oynayan Tuğay, 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de Muğlaspor'la 1 şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon lig ve kupada 13 maçta 3 golle oynadıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerde kasım ayında başlattığı bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapatmıştı. Tuğay geçen hafta Çankırı FK'yla anlaşmasına rağmen transfer son anda gerçekleşmedi.

DUALAR PALAOĞLU İÇİN

Karşıyaka'nın eski futbol şube başkanlarından İbrahim Palaoğlu'nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Palaoğlu'nun İzmir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.