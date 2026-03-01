Karşıyaka, Altay\'ı 3-1 Yendi

TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Tayfun Sarı, Sabri Üstünel, Enes Berk Güçlü
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Hıdır Aytekin, Erhan Öztürk (Adem Yeşilyurt dk. 84), Mücahit Aslan (Samet Sargın dk. 84), Ömer Faruk Sezgin (Hüseyin Gündüz dk. 68), Yasin Uzunoğlu (İlyas Ural dk. 90), Selim Demirci, Berat Şahin (Murat Arslan dk. 90)
Teknik direktör: Burhanettin Basatemür
Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kiravi (Deniz Kadah dk. 59), Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Hikmet Çolak dk. 66), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Mehmet Onur Yıldız dk. 60), Caner Baycan (Oktay Özdede dk. 46), Emre Tangeldi, İsa Toygar Ekinci (Ege Parmaksız dk. 90), Yunus Efe Sarıkaya, Ünal Kavlak
Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz
Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 10 pen.), Ömer Faruk Sezgin (dk. 47), Alpay Eroğlu (dk. 67) (Karşıyaka), Hıdır Aytekin (dk. 65 k.k.) (Altay)
Sarı kartlar: Ünal Kavlak, Oktay Özdede, Mehmet Onur Yıldız, Deniz Kadah, Hikmet Çolak (Altay), Harun Kaya (Karşıyaka) - İZMİR
