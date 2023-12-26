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Karşıyaka, ara transfer için takviyeleri masaya yatırdı - Son Dakika
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Karşıyaka, ara transfer için takviyeleri masaya yatırdı

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka, ara transfer döneminde orta saha, defans ve kanat pozisyonlarına takviye yapmayı planlıyor. Başkan Azat Yeşil, teknik direktör Erkan Sözeri ve futbol şube yönetimi, transfer görüşmelerine başladı. Karşıyaka'nın listesinde yer alan bazı isimler ise başka takımlarla anlaşma sağladı.

Karşıyaka, ara transfer için takviyeleri masaya yatırdı
26.12.2023 - 12:48,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda daha güçlü bir ekip oluşturmak için ara transfere yönelen Karşıyaka'da Başkan Azat Yeşil, futbol şube yönetimi ve takımın yeni teknik patronu Erkan Sözeri'yle birlikte takviyeleri masaya yatırdı. Transfer görüşmelerine daha önce başlayan yeşil-kırmızılıların Erkan Sözeri'yle birlikte orta saha, defans ve kanat öncelikli olarak 15 kişilik bir liste belirlediği, 4-5 nokta takviye yapmak istedikleri öğrenildi. Altaylı Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, Bucasporlu Mazlum Demir ve Taşkın Çalış gibi isimlerle adı anılan Karşıyaka'nın listesindeki İskenderunsporlu kanat Enes Soy, Iğdır FK'yla anlaştı. Bornova 1877'den Murat Çaydemir'den ise vazgeçildi. İsmi Karşıyaka ile anılan 1461 Trabzon'dan stoper Ümit Kurt'un ise listede olmadığı öğrenildi.

BAŞKAN YEŞİL: YENİ TAKIM KURMUYORUZ

Karşıyaka'da ara transfer için birçok isim gündeme gelirken Başkan Azat Yeşil, "Yeniden takım kurmuyoruz, sadece direkt oynayacak nokta takviyeler yapacağız" dedi. Tüm liglerde kulüplerde ekonomik sıkıntılar yaşandığını, oyuncuların özellikle adlarını Karşıyaka'yla andırdıklarını belirten Yeşil, "Bizimle isimlerini geçirip piyasa yapmak istiyorlar. Biz liglerde takımlarında direkt oynamış, ekonomik nedenlerle ayrılan oyuncuları alıp direkt 11'e monte etmek istiyoruz. Kulübede oturan futbolcu almayacağız" diye konuştu. Azat Yeşil, teknik direktör Erkan Sözeri'nin ilk yarıdaki maçları izlediğini, takımdan ayrılacak isimlerin de Sözeri ekibiyle antrenmanlara çıktıktan sonra belirleneceğini söyledi. Karşıyaka, 3-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp planlıyor.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU 15 OCAK'TA

Karşıyaka'da geçmişten günümüze kulübe katkıda bulunan isimleri buluşturacak yüksek istişare kurulu 15 Ocak'ta gerçekleşecek. İzmir'in 111 yıllık en köklü kulübünün geçmiş dönem başkanları, yöneticileri ve kentin öncü isimlerinden oluşan Karşıyaka Yüksek İstişare Kurulu, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00'de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelecek. Toplantıyı kulüp yönetimi adına organize eden Asbaşkan Cenk Karace, Karşıyaka Yüksek İstişare Kurulu'nun kendi yönetimini de seçeceği toplantıdan kulüp adına olumlu kararlar alınmasını beklediklerini söyledi. Karace, "Birlik ve beraberlik ruhunu genlerinde taşıyan kulübümüz köklü geçmişi, yöneticisi ve taraftarı ile azimle yoluna devam etmektedir. 15 Ocak'ta bir araya gelecek olan Karşıyaka Yüksek İstişare Kurulu'muzun da 111 yıllık tarihimizi başarıyla sürdürecek kararlar alarak, KSK'nın tek yürek gücünü bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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