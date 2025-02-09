Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Ömer Mutlu, Yunus Bozkurt

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet, Onur Akbay, Ferdi, Kadir, Mert Torlak (Dk. 70 Bedran), Ali Sinan (Dk. 81 Erdal), Sefa, Hakan Barış, İshak (Dk. 88 Mertcan), Yasin Ozan

ARTVİN HOPASPOR: Oğuzhan - Murat, Hüseyincan, Enes, Ender, Halil Emre, İdris (Dk. 74 Alperen), Çayan (Dk. 64 Barış), Bilal Musa (Dk. 89 Efe), Serkan (Dk. 64 Oktay), Gökdeniz

GOL: Dk. 58 İshak (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ferdi, Hakan Barış, Yasin Ozan, Sefa (Karşıyaka), Barış (Artvin Hopaspor)

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka evinde Artvin Hopaspor'u yendi, zirve yarışında lider Bursaspor'u puan tablosunda ikinci sıradan takibini sürdürdü: 1-0. Alsancan Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 58'inci dakikada Kaf-Kaf'ın formda golcüsü İshak attı. Karşıyaka kalecisi Hakan Canbazoğlu, Oktay'ın 84'üncü dakikada kullandığı penaltıyı kurtarıp galibiyette büyük pay sahibi oldu. Mali sıkıntılarla boğuşan, İsmail ve Abdülkadir'in sakatlıkları yüzünden kadroda olmadığı Kaf-Kaf'ta yine sakatlıkları olan Enes ile Erdal maça yedek kulübesinde başladı. Takımdan ayrılmak isteyen Bedirhan ise kadroda yoktu. Eksiklere rağmen kazanan, sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka puanını 38'e çıkarıp lider Bursaspor'la arasındaki farkı 9'a indirdi.

24'üncü dakikada Karşıyakalı Mert Torlak'ın ceza sahası dışından yerden sert şutu kalecide kaldı.

35'inci dakikada Ferdi'nin yaklaşık 25 metre mesafen vuruşunu kaleci kontrol etti.

41'inci dakikada ev sahibinde kornerden gelen topa ceza alanındaki karambolde Onur'un şutu üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sefa'nın sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahasında iyi yükselen İshak kafayla ağlara yolladı: 1-0.

83'üncü dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Karşıyaka ceza alanında Onur'un Alperen'e yaptığı müdahalede hakem beyaz noktayı gösterdi. Oktay'ın 84'üncü dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Hakan kurtardı.

Maç 1-0 sonuçlandı.