Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor

3. Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup ederek, lider Bursaspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Tek golü 58. dakikada İshak kaydetti, kaleci Hakan Canbazoğlu ise kritik bir penaltı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı.

09.02.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Ömer Mutlu, Yunus Bozkurt

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet, Onur Akbay, Ferdi, Kadir, Mert Torlak (Dk. 70 Bedran), Ali Sinan (Dk. 81 Erdal), Sefa, Hakan Barış, İshak (Dk. 88 Mertcan), Yasin Ozan

ARTVİN HOPASPOR: Oğuzhan - Murat, Hüseyincan, Enes, Ender, Halil Emre, İdris (Dk. 74 Alperen), Çayan (Dk. 64 Barış), Bilal Musa (Dk. 89 Efe), Serkan (Dk. 64 Oktay), Gökdeniz

GOL: Dk. 58 İshak (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ferdi, Hakan Barış, Yasin Ozan, Sefa (Karşıyaka), Barış (Artvin Hopaspor)

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka evinde Artvin Hopaspor'u yendi, zirve yarışında lider Bursaspor'u puan tablosunda ikinci sıradan takibini sürdürdü: 1-0. Alsancan Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 58'inci dakikada Kaf-Kaf'ın formda golcüsü İshak attı. Karşıyaka kalecisi Hakan Canbazoğlu, Oktay'ın 84'üncü dakikada kullandığı penaltıyı kurtarıp galibiyette büyük pay sahibi oldu. Mali sıkıntılarla boğuşan, İsmail ve Abdülkadir'in sakatlıkları yüzünden kadroda olmadığı Kaf-Kaf'ta yine sakatlıkları olan Enes ile Erdal maça yedek kulübesinde başladı. Takımdan ayrılmak isteyen Bedirhan ise kadroda yoktu. Eksiklere rağmen kazanan, sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka puanını 38'e çıkarıp lider Bursaspor'la arasındaki farkı 9'a indirdi.

24'üncü dakikada Karşıyakalı Mert Torlak'ın ceza sahası dışından yerden sert şutu kalecide kaldı.

35'inci dakikada Ferdi'nin yaklaşık 25 metre mesafen vuruşunu kaleci kontrol etti.

41'inci dakikada ev sahibinde kornerden gelen topa ceza alanındaki karambolde Onur'un şutu üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sefa'nın sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahasında iyi yükselen İshak kafayla ağlara yolladı: 1-0.

83'üncü dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Karşıyaka ceza alanında Onur'un Alperen'e yaptığı müdahalede hakem beyaz noktayı gösterdi. Oktay'ın 84'üncü dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Hakan kurtardı.

Maç 1-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Hakan Canbazoğlu, Yerel Haberler, Bursaspor, Karşıyaka, 3-sayfa, Artvin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.