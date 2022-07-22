Karşıyaka avantajlı gitti - Son Dakika
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Karşıyaka avantajlı gitti

22.07.2022 10:48
Karşıyaka avantajlı gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, yeni sezon öncesi eksiksiz tam kadro kampa gitmenin avantajını yaşadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, yeni sezon öncesi eksiksiz tam kadro kampa gitmenin avantajını yaşadı. Ligde birçok rakip tepeden tırnağa yeni kadro oluşturmak zorunda kalırken elinde geçen sezondan hazır bir takım olan Karşıyaka, 6 yeni transferini de kamp dönemine yetiştirdi. Abdülkadir hariç geçen sezonki bütün as kadrosunu koruyup Mustafa Aşan, Cenk, Metin'le sözleşme yenileyen, transferde ligin son yıllardaki en golcü isimlerinden forvet Emre Gemici, kanat Okan Baydemir, orta saha Onur Kolay, geçen sezon ikinci yarıda takımda yer alıp kaletisini kanıtlayan forvet arkası Kerem Pala ile Altınordu altyapısından genç orta saha Polat Abay ve genç kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağlayan Karşıyaka, kamp dönemini 31 kişilik hazır kadroyla geçirecek. Tüm hazırlık maçlarını lig kadrosuyla oynayacak Karşıyaka, bu maçlardaki ihtiyaca göre takıma başka takviye yapılıp yapılmayacağına karar verecek.


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Karşıyaka, Bolu yolcusu Karşıyaka, Bolu yolcusu Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka avantajlı gitti - Son Dakika

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