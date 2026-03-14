TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 0 - Son Dakika
TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 0
14.03.2026 16:16  Güncelleme: 16:35
TFF 3. Lig 4. Grup 25. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gollerin sahibi Ömer Faruk Sezgin, 44 ve 71. dakikalarda fileleri havalandırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup 25. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Kamalak, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mahmut Can Çilkız

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Hıdır Aytekin (İlyas Ural dk. 81), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Yasin Uzunoğlu dk. 75), Adem Yeşilyurt (Murat Arslan dk. 46, Tolga Ünlü dk. 89), Hüseyin Gündüz (Samet Sargın dk. 46), Selim Demirci

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Ahmet Akyüz, Adnan Demir, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Erkan (Emirhan Ayhan dk. 62), Yavuz Selim Taşer (Mustafa Durgun dk. 62), Hamit Kurt, Ufuk Özcan, Ata Kurtuluş, Yağız Haydar Doğan (Baha Kısacık dk. 46, Abdülkadir Çelik dk. 74), Mustafa Miroğlu

Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ

Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 44, 71) (Karşıyaka)

Kırmızı kartlar: Ata Kurtuluş (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Alpay Eroğlu, Hüseyin Gündüz, Murat Arslan (Karşıyaka), Yavuz Selim Taşer, Ata Kurtuluş, Mustafa Miroğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 0 - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

16:29
Film sahnesi gibi Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
Film sahnesi gibi! Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 0 - Son Dakika
