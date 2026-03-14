TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 4. Grup 25. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Burak Kamalak, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mahmut Can Çilkız
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Hıdır Aytekin (İlyas Ural dk. 81), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Yasin Uzunoğlu dk. 75), Adem Yeşilyurt (Murat Arslan dk. 46, Tolga Ünlü dk. 89), Hüseyin Gündüz (Samet Sargın dk. 46), Selim Demirci
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Ahmet Akyüz, Adnan Demir, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Erkan (Emirhan Ayhan dk. 62), Yavuz Selim Taşer (Mustafa Durgun dk. 62), Hamit Kurt, Ufuk Özcan, Ata Kurtuluş, Yağız Haydar Doğan (Baha Kısacık dk. 46, Abdülkadir Çelik dk. 74), Mustafa Miroğlu
Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ
Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 44, 71) (Karşıyaka)
Kırmızı kartlar: Ata Kurtuluş (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Alpay Eroğlu, Hüseyin Gündüz, Murat Arslan (Karşıyaka), Yavuz Selim Taşer, Ata Kurtuluş, Mustafa Miroğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor) - İZMİR
