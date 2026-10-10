Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 yenildi; ev sahibi ligde 3'te 3 yaptı

Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 yenildi; ev sahibi ligde 3'te 3 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Karşıyaka'yı 92-82 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir ligde 3'te 3 yaparken Karşıyaka 2. yenilgisini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Polat Parlak, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Reed 7, Flynn 26, Mike 8, Cavanaugh 7, Williams 4, Avramovic 11, İsmet Akpınar 3, Inglis 13, Furkan Haltalı 4, Ponitka 4, Kenan Sipahi 5
Karşıyaka: Weber 11, El-Amin 21, Kelly 21, Yavuz Gültekin 13, Enoch 7, Mustafa, Starks 6, Hakan Sayılı 1, Munson 2
1. Periyot: 20-13
Devre: 42-34
3. Periyot: 70-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, ağırladığı Karşıyaka'yı 92-82 yendi.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 3'te 3 yaptı. Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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