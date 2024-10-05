Karşıyaka Bahçeşehir Koleji'yle Karşılaşacak

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BASKETBOL Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Karşıyaka yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeni sezon öncesi çok güçlü bir kadro oluşturan İzmir temsilcisi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde ilk maçta Tenerife'ye evinde 87-76 yenilmişti. Karşıyaka, hafta içinde genel menajerlik görevine Haluk Yıldırım'ın yerine Nihat Mala'yı getirdi. Kulüpte daha önce de aynı görevde bulunan Mala, 12 yıl sonra yeşil-kırmızılılara döndü.