Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveden uzaklaşan Karşıyaka, önemli rakibi Belediye Kütahyaspor ile evinde oynadığı karşılaşmada uzatmada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda öne geçen Kaf-Kaf, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

08.12.2024 16:19
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ertuğrul Kösterelioğlu, Göker Erel, İlyas Samet Yelen

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Bedirhan, Abdülkadir, İsmail, Ferdi, Kadir, Sefa, Bedran (Dk. 84 Gökhan Meral), Ali Sinan (Dk. 88 Çağatay), Enes Nalbantoğlu (Dk. 88 Berat), İshak (Dk. 82 Yasin Ozan)

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Taylan - Gökay İravul (Dk. 70 Gökay Keser), Onur Kolay (Dk. 86 İbrahim), Eray (Dk. 70 Eren), Serkan, Şemsettin Ender, Seymen Salih (Dk. 86 Muhammed Emir), Mustafa Emir, Arda, Mücahit, Veysel Karani (Dk. 90+7 Emir Sezgin)

GOLLER: Dk. 42 Sefa (Karşıyaka), Dk. 90+5 İbrahim (Bld Kütahyaspor)

SARI KARTLAR: Şemsettin Ender, Gökay İravul, Serkan (Bld Kütahyaspor), Sefa, Yasin Ozan (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftalarda kulüpteki krizlerin gölgesinde yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Karşıyaka ilk yarının son iç saha maçında evinde önemli rakiplerinden Belediye Kütahyaspor'la uzatmada kalesinde gördüğü golle berabere kaldı: 1-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılılar 42'nci dakikada Sefa'yla öne geçti. Konuk ekip 90+5'inci dakikada İbrahim'in golüyle puanı kurtardı. Rakibini son anda elinden kaçıran Karşıyaka, ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, 27 puanda kalıp grupta üçüncü sıraya geriledi. Kaf-Kaf, lider Bursaspor deplasmanına çıkacağı devrenin son haftası öncesi rakibinin 11 puan gerisine düştü.

Karşıyaka'da iyileşen golcü İshak, 3 maç sonra 11'e dönerken, devre arazına kadar izin verilen Cenk Ahmet ile Onur Akbay'ın yanı sıra kadro dışı cezası affedilen Hakan Barış cezası nedeniyle kadroda yoktu. Yönetimi istifalarla düşüp hafta içinde olağanüstü kongrede yönetim bulamayan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar ise kötü gidişe ve yağmurlu havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

2'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Sefa'nın sağdan kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan İsmail'in kafa şutunu kaleci Taylan kornere çeldi.

6'ncı dakikada konuk ekip tehlike yarattı. Gökay'ın kullandığı köşe atışında Seymen Salih'in yakın mesafeden kafasını kaleci Hakan son anda çıkardı.

18'inci dakikada ev sahibinden Bedirhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Taylan gole izin vermedi.

42'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sefa'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden şutu yerden de sekerek köşeden ağlara gitti: 1-0.

54'üncü dakikada Sefa'nın bu kez sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu Taylan kurtardı.

76'ncı dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Karşıyakalı Bedran'ın şutunu kaleci Taylan ayaklarıyla kornere çeldi.

90+5'inci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde İbrahim ceza sahasından vuruşla Karşıyaka defansının arasından ağları havalandırıp skoru ilan etti: 1-1.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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