Karşıyaka, Beşiktaş\'ı 84-83 yenerek bu sezon play-off hattına girdi

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi yeşil-kırmızılılar, 84-83 kazandı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden İzmir ekibi, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Markovic, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dolu bir salonda oynamak, taraftarlarımızla birlikte bu atmosferi yaşamak gerçekten hayalimizdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydik. Zaman zaman, özellikle 5 dakikalık bir bölümde kötü basketbol oynadık ancak 40 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettik. Verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldığımız için mutluyuz" dedi.

Kaf-Kaf, play-off hattına girdi

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 8. sıraya yükseldi. İzmir ekibi, böylece bu sezon ilk kez play-off hattına girmeyi başardı. Gelecek hafta Borda Bandırma'ya konuk olacak yeşil-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst üste üçüncü maçını kazanmayı ve puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.