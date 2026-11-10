Karşıyaka, Beşiktaş'ı 84-83 yenerek bu sezon play-off hattına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka, Beşiktaş'ı 84-83 yenerek bu sezon play-off hattına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Beşiktaş\'ı 84-83 yenerek bu sezon play-off hattına girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. İzmir ekibi, 7 haftada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 8. sıraya yükselip bu sezon ilk kez play-off hattına girdi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi yeşil-kırmızılılar, 84-83 kazandı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden İzmir ekibi, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Markovic, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dolu bir salonda oynamak, taraftarlarımızla birlikte bu atmosferi yaşamak gerçekten hayalimizdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydik. Zaman zaman, özellikle 5 dakikalık bir bölümde kötü basketbol oynadık ancak 40 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettik. Verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldığımız için mutluyuz" dedi.

Kaf-Kaf, play-off hattına girdi

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 8. sıraya yükseldi. İzmir ekibi, böylece bu sezon ilk kez play-off hattına girmeyi başardı. Gelecek hafta Borda Bandırma'ya konuk olacak yeşil-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst üste üçüncü maçını kazanmayı ve puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKarşıyakaBeşiktaşİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:05:28. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Beşiktaş'ı 84-83 yenerek bu sezon play-off hattına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android