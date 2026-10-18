Karşıyaka, cezasına rağmen ilk 4 haftada sahasındaki 2 maçı da kazandı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 haftada sahasında oynadığı 2 maçı da kazanarak evindeki yenilmezliğini korudu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir kadroyla başladı. Yeni transferlerle kadrosunu büyük ölçüde yenileyen yeşil-kırmızılılar, ligin ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve ilk iki maçını taraftarından yoksun oynayan İzmir ekibi, buna rağmen sahasında etkili bir performans sergiledi.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom'a 1 sayı farkla mağlup olan Karşıyaka, ikinci haftada ise sahasında Galatasaray'ı 78-71 yenmeyi başardı. Üçüncü haftada deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 kaybeden yeşil-kırmızılılar, dördüncü haftada ise Çayırova Belediyesi'ni sahasında 95-79 mağlup etti. Böylece ilk 4 haftada sahasında oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Karşıyaka, iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü. Deplasmanda oynadığı iki maçtan ise mağlubiyetle ayrılan Nenad Markovic'in öğrencileri, bu performansını dış sahaya da taşımayı hedefliyor.

Öte yandan Karşıyaka, 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan yeşil-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup ederek hem iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.