Karşıyaka'da Akçay Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da Akçay Dönemi Sona Erdi

Karşıyaka\'da Akçay Dönemi Sona Erdi

Karşıyaka, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Akçay, geri dönmeyeceğini bildirdi.

13.01.2025 13:04
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TFF 3. Lig 1. Grup takımı Karşıyaka'da, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden ayıldı. Cumartesi günü memleketi Trabzon'a giden Akçay, geri dönmeyeceğini yönetime iletti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi. 11 Ocak Cumartesi günü sabah erken saatlerde İzmir'den ayrılıp memleketi Trabzon'a giden tecrübeli çalıştırıcının, kısa bir süre antrenmanlarda yer almayacağı ve 15 Ocak Çarşamba gününe kadar da izinli olacağı bildirilmişti. Daha sonra 66 yaşındaki teknik adam, futbol şube yönetimiyle telefonla görüşüp, İzmir'e geri dönmeyeceğini iletti. Bu durum üzerine yönetim de karara saygı duyarak Akçay'ın fesih işlemlerine başladı. Gün içerisinde ayrılığın resmiyete kavuşması bekleniyor.

1.87'lik puan ortalamasını tutturdu

Karşıyaka'nın başında TFF 3. Lig'de 15 maça çıkan Mustafa Reşit Akçay, bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 1.87 puan ortalaması tutturdu. Akçay yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, ilk 4 hafta kalesinde gol görmezken, aynı zamanda ligde 8 maçta da yenilgi yaşamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Akçay Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

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