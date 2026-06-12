Karşıyaka\'da Birlik ve Dayanışma Mesajı

İZMİR'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka 'da sponsorsuz, ağır borç yükü olan dönemde ateşten gömleği giyerek tribünden gelip başkanlığa seçilen Yiğit Tusder kongredeki ilk konuşmasında camiaya birlik mesajı verdi. Kulüp yönetiminin kayyuma kalma tehlikesi yaşanan dönemde taraftarlar ve birçok eski başkanın büyük desteğiyle son 1 gün kala başkanlığa aday olup göreve gelen Yiğit Tusder ve yönetimi kongre salonunda eşi görülmemiş destek aldı. Borçları ve transfer yasakları yüzünden uçurumun kenarına geldiği dönemde son yılların en coşkulu ve olaysız kongresini yapan Karşıyaka'da Tusder, camiayla el ele olacaklarını söyledi.

Tribünden geldiğini, başkanlıktan ayrılınca görevi devraldığı Aygün Cicibaş gibi tribüne döneceğini ifade eden Yiğit Tusder, kongre konuşmasında, "Hata yapabiliriz ancak yanlış yapmayacağız. Bunun garantisini veriyoruz. El ele yürüyeceğiz. El ele olmazsak, birbirimizle barışmazsak, bugünü sıfır noktası gibi görüp ileriye küslükler olmadan, hep birlikte gitmeksek hiçbir şey olmaz. Küslükleri bırakacağız, el ele tutuşacağız, camia büyüklerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz ve tribünümüz hep birlikte tek yumruk olacağız. Ayrışırsak bölünürüz birlikte olursak, birleşirsek kazanırız" diye konuştu.

ZÜHTÜ IŞIL VE SELÇUK YAŞAR'A ZİYARET

Karşıyaka'nın yeni yönetimi ilk ziyareti Kurucu Başkan Zühtü Işıl ve Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kabirlerine yapacak. Yeşil-kırmızılı yönetim pazartesi günü ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirecek. Kongre günü ilk açıklanan yönetim listesinden Cem Zeren ve Mehmet Cansız çıkarken, Ali Yüceışık divan kurulundan istifa ederek ikinci başkan olarak yönetime girdi. Genco Karaman da ikinci başkan olacak. Daha önce farklı dönemlerde futbol şubesinde görev yapan Fatih Bilgilier, yeni yönetimde futbol şube başkanlığını üstlenecek. Voleybol şube başkanlığını son yıllarda olduğu gibi yine Onur Güner üstlenecek.

YÖNETİM TERLEYECEK

Karşıyaka'nın Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetimi sponsoru olmayan, basketbol ve futbolda transfer yasaklarıyla boğuşan kulüpte acil kaynak yaratmaya çalışacak. Tesislerin elektrik ve su borcunun yanı sıra futbol takımı personeli 3 aylık, basketbol şube çalışanları 1.5 aylık, idari kadro da birer aylık gecikmiş maaşları için beklemede. Basketbol takımının Süper Lig'e katılım bedeli için 2.6 milyon TL, denetçi firmaya 300 bin TL, acil cari borçlara 500 bin TL ödenmesi gerektiği öğrenildi. Özellikle basketbol takımına sponsor bulup futbol, basket ve voleybolda kadroları kurmaya çalışacak Kaf-Kaf'ı transfer yasakları zorlayacak. Ligin başlayacağı eylül ayına kadar transfer yasağını kaldırabilmek için alacağı kesinleşen eski futbolculara 23 milyon TL ödenmesi gerekiyor. Basketbol takımına lisans çıkarmak için de FIBA kanalıyla kesinleşen Vernon Carey'nin alacağı başta olmak üzere eski yabancıların 86 milyon TL'lik alacağının taksitlendirilmesi şart. Bu rakamın yüzde 30'u olan yaklaşık 30 milyon TL'nin ise ilk taksit olarak yatırılması gerektiği mali kongrede açıklanmıştı.