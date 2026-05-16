Karşıyaka\'da Borç ve Cezalar Tartışması

16.05.2026 13:18
Başkan Cicibaş, kulübe bağışlanmasını önerirken eski başkan Copcu, cezaları ödemesini istedi.

FUTBOL, voleybol ve basketbolda A takımlar düzeyinde sezonu tamamlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yeni sezon öncesi 23 Haziran olarak açıklanan seçimli kongre tarihiyle ilgili tartışmalar ve futbolculara kesilen cezaların yankıları sürerken Başkan Aygün Cicibaş'tan kulübe borç olarak verilen paraları bağışlama çağrısı geldi. Karşıyaka'nın eski basketbol şube başkanlarından Kerem Copcu ise Cicibaş'ın çağrısına Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan aldığı toplam 900 bin TL cezayı ödemesi davetiyle yanıt verdi. Başkan Cicibaş, sanal medya hesabında, Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferinde eski kulübü Pınargücü'ne ödenmesi gereken yüzde 10'luk payı, futbolcu ve personel alacaklarını hatırlattı.

Cicibaş, "Bağış kampanyası yapalım. Karşıyaka Spor Kulübü'ne aktarılan, borç olarak verilen paraları bağış makbuzu ile kulübe bağışlayalım. Kulüp üzerinden yük alalım. Hem de gelecek olan ödemeyi Pınargücü'ne, hakkı olan futbolcu kardeşlerimize ve emekçilerine alacaklarını ödeyelim. Ben ilk olarak 18 Mayıs günü yapacağım. Ben hariç yapan değerli desteklerini esirgemeyen herkesi resmi sayfadan onore edelim. Bağışlamayanları da belirtelim. Hadi hep birlikte, her şey Karşıyaka için. Ama loca karşılığı, baskette VIP bilet karşılığı değil" mesajını paylaştı.

KEREM COPCU: TÜM CEZALARI ÖDEMENİ BEKLİYORUM

Yeşil-kırmızılılarda Başkan Cicibaş'ın çağrısına yine sanal medyadan yanıt veren Eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, "Başkan, bundan 2-3 sene önce yemek parasını ödemedik diye (şükür kimseye herhangi bir konuda borcum yok) bir mesaj paylaştın. Kimin mesajıydı bilemem. O zaman hasbelkader ben şube başkanıydım, Anadolu Efes ile final oynarken, tüm Çarşı yönetim istifa diye bağırıyordu. Senin gibi büyük bir mevkide değildim. Senden aynı delikanlılığı bekliyor ve yediğin tüm cezaları ödemeni bekliyorum" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

