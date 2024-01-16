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Karşıyaka'da Danışma Kurulu Başkanlığı'na Hasan Denizkurdu getirildi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Danışma Kurulu Başkanlığı'na Hasan Denizkurdu getirildi

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da tarihinde ilk kez kurulan Danışma Kurulu Başkanlığı'na Eski Adalet Bakanı ve Eski Kulüp Başkanı Hasan Denizkurdu getirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Eski AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de toplantıya katıldı.

Karşıyaka\'da Danışma Kurulu Başkanlığı\'na Hasan Denizkurdu getirildi
16.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:36
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İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da tarihinde ilk kez kurulan Danışma Kurulu Başkanlığı'na Eski Adalet Bakanı ve Eski Kulüp Başkanı Hasan Denizkurdu getirildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İzmir ekibi, Başkan Azat Yeşil yönetiminde danışma kurulu kurarak kulübe hizmet vermiş önemli isimleri yeşil-kırmızılı camiaya tekrar kazandırmak için harekete geçti. Bu çerçevede Eski Adalet Bakanı ve Eski Kulüp Başkanı Hasan Denizkurdu, Danışma Kurulu Başkanlığı'na getirildi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir restoranda yapılan toplantıda yeşil-kırmızılı camiadan önemli isimler yer alırken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Eski AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de katılım gösterdi.

"Herkes bu kurulun yöneticisi olacak"

Beni seçtiğiniz için biraz pişman olacaksınız diyen Karşıyaka Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, "Danışma kurulunda yönetim kurulu olmayacak. Herkes bu kurulun yöneticisi olacak. Azat ve Cenk Başkan bir amaç uğruna çalışıyor. Kulübü ileri götürmek istiyor. Başkanlarımız hazırlıklarını yapmış bizden lobi desteği istiyor. Biz de onlara ne gerekiyorsa o desteği vereceğiz. Voleybol maçımızı 5 bin kişi izledi. Bu salon yetmiyor. Stadımız zaten olmalı. Yönetim kurulumuzun destek istediği konularda ben gerekli kişilerden gruplar oluşturacağım. Biz karar mercii değiliz, destek olmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Cemil Tugay, Karşıyaka, İzmir, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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