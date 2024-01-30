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Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler düşündürüyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler düşündürüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik mücadelesi veren Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler teknik ekibi düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Erdinç ve Erdem'in durumları belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı olan Bilal'in yerine Cenk Ahmet'in sağ beke çekilebileceği ifade edildi.

Karşıyaka\'da defans hattındaki eksikler düşündürüyor
30.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:26
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü evinde Pazarspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefleyen Karşıyaka'da defans hattındaki eksikler teknik ekibi düşündürüyor. Yeşil-kırmızılı takımda stoper Erdinç ve sağ bek Erdem son olarak sakatlıkları nedeniyle Amasyaspor deplasmanında forma giyemedi. Adale yırtığı olan iki oyuncudan Erdinç'in bu hafta da forma giyemeyeceğiz, Erdem'in durumunun ise yeniden çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Amasya deplasmanında Erdinç'in yokluğunda görev yapan stoper İsmail ile Erdem'in yerine şans bulan sağ bek Bilal sarı kart cezalısı durumuna düştü. Amasya filelerini havalandıran stoper Alpay'ın kaşının açıldığı ancak görev yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin bu hafta Erdem'in yetişmemesi halinde sağ kanat Cenk Ahmet'i savunmanın sağına çekebileceği ifade edildi. Stoperde ise Alpay'ın yanında son 2 maçta yedek soyunan Alper'in oynaması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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