TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı. Arka adalesinde yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı. Furkan, 2 hafta takımdan ayrı çalışacak.
Kampta ve İzmir'e dönüşte bol hazırlık maçı oynayarak 3-4 Eylül'de başlayacak lige hazırlanacak Karşıyaka, dış transferde 6 imza attırıp transferi dondururken, ihtiyaç olması halinde yalnız takımda eleme yapılarak kadroya yeni takviye yapılacak.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Furkan sakatlandı - Son Dakika