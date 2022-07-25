Kampta ve İzmir 'e dönüşte bol hazırlık maçı oynayarak 3-4 Eylül 'de başlayacak lige hazırlanacak Karşıyaka, dış transferde 6 imza attırıp transferi dondururken, ihtiyaç olması halinde yalnız takımda eleme yapılarak kadroya yeni takviye yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Furkan sakatlandı - Son Dakika

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