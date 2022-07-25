Karşıyaka'da Furkan sakatlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Furkan sakatlandı

25.07.2022 12:52
Karşıyaka'da Furkan sakatlandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı. Arka adalesinde yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı. Furkan, 2 hafta takımdan ayrı çalışacak.

Kampta ve İzmir'e dönüşte bol hazırlık maçı oynayarak 3-4 Eylül'de başlayacak lige hazırlanacak Karşıyaka, dış transferde 6 imza attırıp transferi dondururken, ihtiyaç olması halinde yalnız takımda eleme yapılarak kadroya yeni takviye yapılacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Furkan sakatlandı - Son Dakika

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