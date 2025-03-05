Karşıyaka'da İstifa ve Kriz - Son Dakika
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Karşıyaka'da İstifa ve Kriz

Karşıyaka\'da İstifa ve Kriz

Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin istifa etti, basketbol takımında lisans krizleri yaşanıyor.

05.03.2025 16:43
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Karşıyaka Spor Kulübü Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in noter kanalıyla mevcut yönetime istifasını sunduğu öğrenilirken, basketboldaki son iki yabancı oyuncunun da lisansının askıya alındığı belirtildi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, tarihinin en zor günlerini yaşamaya devam ediyor. Sezon başından beri birçok problemle uğraşan buna rağmen zirve yarışından kopmayan yeşil-kırmızılılarda Futbol Şube Başkanlığı görevinde bulunan Ayhan Gültekin'in noter kanalıyla mevcut yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Sezon başından beri futbola maddi ve manevi destek veren Ayhan Gültekin'in istifası şok etkisi yaparken, Gültekin'in ardından ana yönetimde başka istifalarında gelmesi bekleniyor.

Baskette kriz çıktı

Sezon başında iddialı bir kadro ile sezona başlayan ve daha sonra yaşanan sponsor krizi ile dağılan Karşıyaka Basketbol, 7 oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Daha sonra transfer yasağını da kaldırarak kümede kalmak için önce Roberto Gallinat, ardından Austin Hollins'i alan Kaf-Kaf, geçtiğimiz günlerde yeniden transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. FIBA, yaşanan bu problemler sonrasında yapılandırılmış bazı dosyalara zamanında ödeme yapılmadığı için Gallinat ve Hollins'in lisanslarının askıya alındığı bildirildi. İzmir ekibinin lisansları aktif duruma getirmesi için 80-100 bin Dolar arasında bir ödeme yapması gerektiği ifade edildi.

Karşıyaka'da denetim kurulundan toplu istifa

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık 2024 tarihinden kulüp kayyuma gitmesin diye eski başkanlar İlker Ergüllü ve Mutlu Altuğ'un kısa süre içinde kurduğu liste göreve gelmişti. Yeşil-kırmızılı ekipte yaşanan idari ve mali sorunlar nedeniyle üst üste yönetimde istifalar gelmeye başladı. Mevcut yönetimde denetleme kurulunda yer alan Halil Zeki Osma, Begüm Cihan, Hatice Bayza Akboy, Erkan Yıldırım, Hakan Yeşildağ ve Hasan Altınyay toplu olarak istifa etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ayhan Gültekin, Karşıyaka, Basketbol, Finans, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da İstifa ve Kriz - Son Dakika

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