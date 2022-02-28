Karşıyaka'da kahreden seri - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, son 10 maçta yalnız grubun en zayıf ekibi Karabükspor'u yenebildi. Aylardır yalnızca çıktığı 24 maçın 23'ünü farklı kaybedip dibe demir atan Karabükspor'a diş geçirebilen Kaf-Kaf, alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. Bu sezon 3'ü son 2 sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor karşısında olmak üzere toplam 5 galibiyetle yetinen, son 10 maçta 5 beraberlik, 4 yenilgiyle bir bir eriyen Kaf-Kaf'ı iç sahada Gümüşhanespor önünde mağlubiyetten İhsan Furkan kurtardı.

Gümüşhanespor karşısında birçok net pozisyonu harcayıp 76'ncı dakikada golü kalesinde görerek şoke olan Karşıyaka'da 87'nci dakikada sahneye çıkan Furkan, takımını ipten aldı. Bu beraberlikle 27 puana ulaşan İzmir temsilcisi, puan puana olduğu düşme hattının 1 puan üzerine çıktı. Sezon başında şampiyonluk hedeflediği grupta bitime 10 maç kala bir türlü düzlüğe çıkamayan Kaf-Kaf, aldığı 5 galibiyetle galibiyetleri bulunmayan Karabük ve Ceyhan'dan sonra grubun en az kazanan takımı olurken, 12 beraberlikle de İçel İdmanyurdu'yla birlikte en çok berabere kalan ekip konumunda. Bu hafta Ceyhan'a konuk olacak Kaf-Kaf, zayıf rakibi önünde zincir kırmaya çalışacak.

- İzmir