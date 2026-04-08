Karşıyaka\'da Olağanüstü Genel Kurul Ertelendi

SON yıllarda kulüpteki mali krizler, yönetim krizleri ve tüzük değişiklikleri gibi sebeplerle sürekli kongrelere giden İzmir temsilcisi Karşıyaka'da olağanüstü genel kurul Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılırken, başkanlığa aday çıkmadığı için seçim beklenildiği gibi ertelendi. İsmail Çiftçioğlu'nun geçen hafta adaylıktan çekildiği, Başkan Aygün Cicibaş'ın da adaylık başvurusu yapmadığı yeşil-kırmızılılarda Cicibaş başkanlığındaki yönetim sezon sonuna kadar görevde kalacak. Yönetimin istifa etmediği için görevi sürdürdüğü Karşıyaka, haziran ayında olağan mali genel kurula yeniden seçim maddesi ekleyerek sandığa gidecek.

Şubat ayında yapılan son divan genel kurulunda kulübün toplam borcunu 868 milyon TL olarak açıklayan Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, dünkü kongrede üyelere yaptığı konuşmada borcun faizleri hariç 592 milyon TL olduğunu söyledi. Yönetimi devraldıklarında 581 milyon olan borcun 592 milyona yükseldiğini belirten Cicibaş, "Kayıtlara girmeyen Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) dosyaları ve yönetici alacakları vardı. Üzerine bozulan vergi yükü girdi. Vergi dairesine 360 milyon TL borcumuz var. Bunun 210 milyonu ana para. Eski yöneticilere olan borçları sponsorluk ve isim haklarıyla 98 milyon TL'den 36 milyona düşürdük, 30 milyon piyasa, 43 milyon TL personel borcumuz bulunuyor" dedi.

'SEZON SONUNDA TESLİM EDECEĞİZ'

'En büyük borç kanayan yara basketbola' diyen Aygün Cicibaş, sezon sonunda gemiyi sağ salim limana yanaştırıp yönetimi devredeceklerini ifade ederek, "Basketbolda BAT dosyalarıyla, ödemelerle boğuşup sponsorsuz buraya kadar gelebildik. Takıma 1.5-2 ay maaş borcumuz var. Sportif anlamda Karşıyaka'ya yakışır yerde değiliz. Sezon başında hedef özümüze dönmekti. Biz de kulübü borçlandırabilirdik. Daha iddialı kadro kurup takım dağılana kadar 8-9 galibiyet alabilirdik. Sponsorsuz yalnız kalan tek yönetimiz. Bu kongreyi Karşıyaka'nın önünü açabilecek liste çıkar diye yaptık. Bugün istifa etmiyoruz çünkü Karşıyaka yaşayan bir kulüp. Liglerde mücadelemiz sürüyor. Her gün ödemelerimiz var. Bir imza yetkisi çıkarmak bile 20 gün sürüyor. Mali kongreyle seçimli kongreyi yönetim kararıyla birlikte yapıp sezon sonunda futbolda basketbolda sağ salim teslim edeceğiz" diye konuştu.

CİCİBAŞ DESTEKSİZLİKTEN DERT YANDI

Genel kurulda camiadan destek bulamamaktan dert yanan Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, "Keşke İsmail Çiftçioğlu yönetime gelseydi ama zaman yoktu. Şu an Karşıyaka'nın 1 TL'sini ziyan etmeyecek bir yönetim var. Kaynak bulabilmek için 280 bin TL'ye anahtarlık yaptırdık 80 bin TL toplandı, parasını bile çıkarmadı. SMS kampanyası yaptık 2500 SMS geldi. Futbolda en dolu Kütahyaspor maçında bile ancak 335 SMS geldi. Bizim birliğe, desteğe ihtiyacımız var. Kulübü mezarın içinden çıkardık. Karşıyaka'da milyonluk iş insanları var. Benim sadece 2 tane kafem var, ben miydim koskoca Karşıyaka'nın başkanı olacak" dedi. Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında olan basket takımının önünde birkaç hafta kaldığını hatırlatıp, "Basketbol takımını ligde bırakalım Euroleague şampiyonu olmuş gibi sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

COİN DAVALARI BAŞLADI

Aygün Cicibaş, kongrede kulüp yönetiminin 2023 yılında özel bir firma aracılığıyla çıkarıp futbol, basketbol, voleybol takımı oyuncuları, teknik heyetleri ile personele de borçlarını ödemek için kullandığı coin projesinde o dönem yaşanan hüsranın önmüzdeki dönemde karşılarına dava olarak çıkabileceğini belirtti. Cicibaş, "2023 coin projesiyle ilgili açılan davalara kulüp de dosyaya eklenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bu konuda önümüze sıkıntılar çıkabilir" derken, o dönem yönetimde de yer alan Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya kongrede yaptığı konuşmada, "Coin mevzusu ayrı bir ihtisas konusu diye o dönem sorumluluk almadım. Konuyla ilgili son gelen dosyaları inceledim. Karşıyaka davalarda ihbar olunan durumda, ehil müdahil değil. Dava birleşemez. İnşallah kulübümüz bu konudan yara almadan kurtulacak" dedi.