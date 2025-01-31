Karşıyaka\'da Savunma Oyuncularının Sakatlık Sorunu

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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçında Kırşehir FSK'yı deplasmanda 4-0, Bulvarspor'u ise 1-0 yenerek 2'de 2 yapan zirve takipçisi Karşıyaka'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden 2 savunma oyuncusunun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen hafta antrenmanda adalesinden sakatlanıp Bulvarspor maçını tribünden izleyen Abdülkadir'in ardından aynı maçta ayak bileğinden sakatlanan İsmail'in 3 hafta forma giyemeyecek olması teknik ekibi kara kara düşündürüyor.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın pazar günü deplasmanda oynanacak 23 Elazığ FK randevusunda defansın ortasında tecrübeli stoper Onur Akbay'ın yanında genç stoper Mertcan Koç'a şans vermesi bekleniyor. Karşıyaka'da profesyonel olan 20 yaşındaki Mertcan, sezonun ilk yarısında kiralık oynadığı Alanya 1221 FSK ile ligde 3, kupada 1 maça çıktı. 1.89 boyundaki Mertcan, geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla ligde 3, kupada 2 müsabakada görev yapmıştı.