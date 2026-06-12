Karşıyaka'da Yeni Başkan Kenetlenme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yeni Başkan Kenetlenme Çağrısında Bulundu

Karşıyaka\'da Yeni Başkan Kenetlenme Çağrısında Bulundu
12.06.2026 13:23
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Yiğit Tusder, Karşıyaka'nın yeni başkanı olarak birlik mesajı verip kulübü desteklemeye davet etti.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün genç başkanı Yiğit Tusder, göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı vererek yeşil-kırmızılı camiayı kenetlenmeye çağırdı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da başkanlığa seçilen Yiğit Tusder, yeşil-kırmızılıların bu zor döneminde kulübe sahip çıkarak kayyım ihtimallerini ortadan kaldırdı. Tusder, ilk açıklamasında ise birlik ve beraberlik mesajı vererek yeşil-kırmızılı camiayı kenetlenmeye çağırdı.

Tusder ve yönetimi çalışmalara başlıyor

Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlık görevine seçilen Yiğit Tusder ve yeni yönetim kurulu, mesailerine kulübün değerlerine vefa göstererek başlayacak. Yeşil-kırmızılı yönetim, pazar günü kulübün kurucusu Zühtü Işıl ile Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kabirlerini ziyaret ederek göreve ilk adımını atacak. Yönetim ayrıca ebediyete intikal eden Karşıyakalıları da anacak.

İlk toplantı pazartesi günü

Yeni yönetimin ilk resmi toplantısı ise pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantıda başta şube yapılanmaları olmak üzere görev dağılımının netleştirilmesi bekleniyor. Futbol şubesinde daha önce yönetimlerde görev alan Fatih Bilgilier ve Serhat Akkaya'nın yanı sıra Hamit Erol ile Murat Cansız'ın da yapılanmada yer alacağı ifade edildi. Voleybol şubesinde mevcut başkan Onur Güner ile devam edilmesi planlanırken, basketbol şubesi için ise yönetim kurulu bünyesinde geniş kapsamlı bir organizasyon oluşturulacağı belirtildi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte, tesis giderleri ve personel maaşlarının yanı sıra basketbol takımının Süper Lig katılım bedeli ile çeşitli cari borçlar için acil kaynak oluşturulması gerektiği öğrenildi. Yeni yönetimin öncelikleri arasında basketbol takımına sponsor bulmak, futbol, basketbol ve voleybol şubelerinde kadro planlamasını yapmak yer alıyor. Ancak hem futbol hem de basketboldaki transfer yasakları kulübün önündeki en büyük zorlayıcı unsurlardan biri olarak görülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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