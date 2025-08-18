Karşıyaka'da Yenilenme Süreci Başladı - Son Dakika
Karşıyaka'da Yenilenme Süreci Başladı

18.08.2025 14:08
Teknik Direktör Basatemür, Karşıyaka'nın yeni sezona iddialı hazırlandığını ve çalışmaların süreceğini belirtti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, yazılı bir açıklama yaparak, mevkisel ve sayısal anlamda istedikleri seviyelerde olmadıklarını belirterek, hafta içinde bu anlamda yol kat edeceklerini ifade etti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar neredeyse sil baştan bir kadro kuran İzmir ekibi, 14 takviye gerçekleştirdi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür de takımın bulunduğu durum hakkında yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Kartepe kampının iyi geçtiğini ifade eden Basatemür, "Genel anlamda memnun olduğumuz bir kamp dönemini geride bıraktık. Beraber hareket etme reflekslerini oluşturma ve geliştirme amacını da taşıyan, hazırlık maçlarıyla da bunun sahaya yansımalarını görme fırsatımızın da olduğu faydalı bir zamandı" diye konuştu.

"Yenilenmiş kadroya ihtiyaç vardı"

Kadro planlamasına da değinen Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadromuz olduğu için buna ihtiyacımız vardı. Genç, hedefi olan ve bu değerli formayı giyebilmek için maddi olarak fedakarlık manevi olarak da mutluluk duyan oyunculardan oluşan bir takım kurduk hep beraber. Antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla belli bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Tüm takımımızı gösterdikleri doğru davranışlar ve çalışmalarından dolayı kutluyorum. Henüz oyun olarak, mevkisel ve sayısal olarak tam istediğimiz seviyede değiliz ve bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Tahminen bu hafta içinde o anlamda da bir mesafe kat ederiz. Zor başlayan bir sezon başlangıcını düşündüğümüzde imkan ve şartlar da gözünüze alındığında birçok doğru iş yapıldığını görmek mümkün" dedi.

Kulübe ekonomik anlamda destek veren Azat Yeşil ve Başkan Aygün Cicibaş yönetimine de teşekkür eden Basatemür, sözlerini şöyle noktaladı: "Amacımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek ve o büyük taraftarımızın coşkulu desteğine coşkulu bir oyunla karşılık vermek.

Hep beraber takımımızı ve oyuncularımızı destekleyeceğiz sabır göstereceğiz ve inşallah çok güzel günler göreceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

11:22
12:25
