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Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı - Son Dakika

Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı

03.11.2021 13:34
Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı

Transfer yasağının açılmasını 5 yıl bekleyip, yasaklı geçen süreçte 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Karşıyaka, seneler sonra kadrosunu yenileyerek heyecanla hazırlandığı sezonda yeni takviyeleriyle hayal kırıklığı yaşattı.

Transfer yasağının açılmasını 5 yıl bekleyip, yasaklı geçen süreçte 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Karşıyaka, seneler sonra kadrosunu yenileyerek heyecanla hazırlandığı sezonda yeni takviyeleriyle hayal kırıklığı yaşattı.

Yaz dönemi boyunca yasağı kaldırmaya çalışıp borçlu olduğu isimlerden tek tek muvafakatname alarak yasağı geçici olarak açan Karşıyaka'da yönetimin şampiyonluk hedefiyle keseyi açarak yaptığı 12 transferden çoğu ilk 11'de forma giyemezken, büyük umutlarla transfer edilen Oğulcan'ın sözleşmesi şimdiden feshedildi, Alperen kadro dışı bırakılıp U19 takımına gönderildi. Taraftarlar, yıllarca bekledikten sonra yapılan transfer tercihleri nedeniyle sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

Karşıyaka'da yeni transferlerden yalnız kaleci Yusuf, ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de oynadı. Forvet İhsan Furkan, 9'u ilk 11'de 10 lig maçında forma giyerken, gol atma başarısı gösteremeyip suskun kaldı. Menemenspor'dan kiralama bedeli ve yüksek ücret ödenerek 1 yıllığına gol silahı olarak alınan Okan, ligde yalnız 4 maçta ilk 11'de forma giyebildi. Toplamda 9 maçta şans bulan Okan, ligde yalnız son sıradaki puansız Karabükspor'a 2 gol atabildi. Fenerbahçe'den kiralanan forvet Barış Sungur, 7 maç üst üste 18 kişilik kadroya bile alınmadı. Ligde yalnız 3 maçta sonradan şans bulup toplam 79 dakikada sahada kalabilen Barış, gol ya da asist üretemedi. Yenilerden kaleci Yunus, lig ya da kupada hiç tercih edilmedi.YENİLERDEN 2'Sİ ŞİMDİDEN YOLCU

Yetersiz bulunduğu için takımla ilişiği kesilen defans oyuncusu Oğulcan, ligde hiç oynatılmayıp yalnız 2 Türkiye Kupası maçında forma giyerken, U19'a gönderilen orta saha Alperen, 3 lig maçında 44 dakika sahada kalarak Orduspor 1967'ye uzatmalarda gol attı. Orta saha Sefer, ligde hiç 11'e giremeyerek 5 maçta toplam 92 dakika süre aldı. Stoper Batuhan Demirel, 10 lig maçının yalnız 2'sinde 11'de 90'ar dakika görev yaptı. Yeni futbolcular arasında istikrarlı forma giyen isimlerden sağ bek Ertuğrul, 7'si 11'de 10 maçta, orta saha Samican da yine 7'si ilk 11'de 8 maçta görev yaptı. Ligde 9 maçta 11'de görev yapıp 4 golle takımın en skorer ismi olan Abdülkadir ise yeni transferler arasında nazar boncuğu oldu. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet alabilen düşme hattının 1 puan üzerindeki Karşıyaka, bu hafta Çankaya FK deplasmanına çıkacak.


Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı
Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı
Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı

Karşıyaka, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı - Son Dakika Spor


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