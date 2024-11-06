Karşıyaka\'da Yönetim İstifa Etti

Spor

SON haftalarda yaşadığı krizleri aşamayan İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da yönetim düştü. Kulübü, olağanüstü kongreye tüzük gereği divan kurulu taşıyacak. Sezon öncesi kulübün en yüksek maliyetli şubesi basketbol takımının ana sponsorunun çekilmesiyle başlayan, ardından 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda kulüp yöneticilerinin kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutulmalarıyla tırmanan kriz, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın geçen hafta aniden vefat etmesi ve basketbolu yöneten Nazım Torbaoğlu'nun yakın arkadaşı Şensan'a karşı tutumları yüzünden yönetime tepki göstererek istifa etmesiyle zirve yaptı.

Torbaoğlu'nun ayrılması sonrası yönetimde vergi kriziyle başlayan istifaların arkası kesilmezken, Dubai'den dönen Başkan İlker Ergüllü, Mavişehir'deki kulüp merkezinde yönetimi ilk kez topladı. Toplantıda kendisi de istifa etmeyi değerlendiren Ergüllü istifa etmezken, başkanla birlikte toplam 5 kişi hariç tüm yöneticiler istifalarını imzaladı. Yönetimde Ergüllü'nün yanı sıra Mustafa Karabağlı, Mehmet Karal, Özgür Okan ve Onur Güner kaldı. Yönetimin üye sayısı asil ve yedeklerle birlikte 6 kişinin altına düştüğü için tüzük gereği yönetim düştü. Kulüpte yönetim yetkileri olağanüstü kongreye kadar divan kuruluna geçti. Divan kurulu Kaf-Kaf'ı en geç 3 Aralık'ta olağanüstü genel kurula götürecek.

BASKETBOLDA KRİZ SÜRÜYOR

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Karşıyaka'da maaş alacakları bulunan oyuncuların antrenman boykotu devam ediyor. Hafta boyunca antrenman yapmayacak oyuncuların ödeme yapılmazsa ligde cumartesi günü oynanacak Büyükçekmece maçına da çıkmama kararı aldıkları öğrenildi.