Karşıyaka, yükselişe geçti

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberliğe imza atarak tekrar yükselişe geçti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlamış olsa da, geçtiğimiz ay üst üste alınan başarısız sonuçların ardından rotasını play-off hattından bir üst lige yükselme olarak güncelledi. Ocak ayında performans düşüşü yaşayan İzmir temsilcisi, şubat ayıyla birlikte yeniden toparlanma sürecine girdi.

Yeşil-kırmızılılar bu dönemdeki ilk sınavında Alanya 1221'i sahasında 3-1 mağlup ederek moral buldu. Ardından deplasmanda Eskişehir Anadolu ile 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf, bu karşılaşmanın ardından adeta vites yükseltti. İç sahada Çoruhlu FK'yi 3-1'le geçen Karşıyaka, deplasmanda ise amatöre düşmesine kesin gözüyle bakılan Nazilli Belediyespor'u 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu sonuçlarla birlikte Karşıyaka, son dört maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeniden yükselişe geçti ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Divanda listeler belli oldu

Karşıyaka'da perşembe günü yapılacak divan genel kurulu öncesi başkan adayları Mehmet Yaya ve Halil Zeki Osma listelerini divana sundu. Yeşil-kırmızılı kulüpte her iki adayın kadroları da netleşti.

Uzun yıllar genel sekreterlik yapan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda görev alan Mehmet Yaya'nın listesinde Gamze Kocatoros Çelik, İbrahim Palaoğlu, Celal Arısan, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Turhan Gürsel Urhan, Cem Değirmencioğlu ve Ahmet Dördüncü yer aldı.

Daha önce yönetim ve denetim kurullarında görev yapan Halil Zeki Osma'nın ekibinde ise Cüneyt Başak, Güçlü Aydoğdu, Yücel Çağatay, Meriç Köyatası, Hakan Ortabaş ve Süleyman Süha Özsağman bulunuyor. - İZMİR