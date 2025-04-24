Karşıyaka'dan Bursaspor Maçı Öncesi Taraftara Çağrı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'dan Bursaspor Maçı Öncesi Taraftara Çağrı

Karşıyaka Başkanı Ergüllü, Bursaspor maçı öncesi taraftarları centilmence desteklemeye davet etti.

24.04.2025 11:39
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İZMİR,

İZMİR'in 113 yıllık kulübü Karşıyaka Spor Kulübü'nün Başkanı İlker Ergüllü, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bursaspor'la oynanacak final gibi sezonun son hafta maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. İlker Ergüllü, taraftarlarının en ateşli şekilde centilmence takımlarını desteklemelerini istedi. Ergüllü, "Başarıya giden yolda onlara çok ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sadece takımlarını destekleyerek Karşıyaka'nın büyüklüğünü göstersinler" dedi.

Ergüllü, şampiyonluğu garantileyen rakiple grup ikinciliği hedefi için oynanacak maç öncesi taraftarlarına mesaj yolladı ve hedeflerini açıkladı. Bursaspor'u 19 yıl sonra ligde ağırlayacak Kaf-Kaf'ta kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Ergüllü, "Sezon başından beri yaşanan olaylardan sonra Bursaspor maçının önemi çok büyük. Biz sahamızda galip gelip diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Grupta Play-Off finaline kalıp hedefimize emin adımlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

KONTENJAN AÇIKLAMASI

İzmir Valiliği, cumartesi günü İzmir'de oynanacak Karşıyaka-Bursaspor maçı öncesi konuk ekip için daha önceden alınan deplasman yasağını kaldırıp 12 bin 385 kişilik Alsancak Stadı'nda Bursa taraftarı için 500 kişilik kontenjan ayırdı. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, "Ligin üçüncü haftasında iki kulüp anlaşarak deplasmana seyirci gelmemesi konusunda yazı verdik. Sezonun ilk yarısında yaklaşık 44 bin kişilik stada bizim için 500 kontenjan verdiler. Bizim taraftarımız o maça gitmedi. Şimdi 12 bin kişilik stada 500 kontenjan veriliyor. Biz emniyete defalarca taraftarın gelmemesini istediğimizi iletmiştik. Anlayamadığımız bir karar" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Karşıyaka'nın hedefinin 2'nci Lig olduğunu ve Bursaspor karşılaşması sonrası çok önemli maçlarının daha olacağını belirten Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, "Taraftarlarımız için bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karşıyaka'nın en önemli gücü taraftarı. Bursaspor maçında stat içi ve dışında Karşıyaka taraftarını en uygun şekilde centilmence davransınlar. Maç içi ve sonunda da en ateşli ve güçlü şekilde desteklerini sadece takımlarına versinler. Bizin hedefimiz için önemli maçlarımız var, onları hep yanımızda görmek istiyoruz. Bu bilinçle tribünde davransınlar. Centilmenlik içinde sadece takımlarını destekleyerek Karşıyaka'nın büyüklüğünü tüm Türkiye'ye göstersinler. Başarıya giden yolda birlikte yürümeye devam edelim" yorumu yaptı.

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Kaynak: DHA

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