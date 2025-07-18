Karşıyaka'dan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme - Son Dakika
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Karşıyaka'dan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme

Karşıyaka\'dan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme
18.07.2025 11:59
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Karşıyaka, altyapıdan 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Geleceğe yatırım yapıldı.

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde 4 oyuncuyla el sıkışan Karşıyaka, altyapısından yetişen 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Şahin ve aynı yaştaki sağ kanat Selim Demirci ile kontrat imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızın başarılı oyuncuları Berat Şahin ve Selim Demirci ile profesyonel sözleşme imzaladık. Altyapımızdan yetişen bu iki genç yeteneğin, profesyonel futbol takımımıza önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam. Berat ve Selim'e Karşıyaka formasıyla uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Berat geçen sezon ligde 7, Selim ise 5 maçta şans bulmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme - Son Dakika

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