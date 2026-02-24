Karşıyaka, Derbi İçin Hazır! - Son Dakika
Karşıyaka, Derbi İçin Hazır!

Karşıyaka, Derbi İçin Hazır!
24.02.2026 12:22
Karşıyaka, Nazillispor'u 10-0 yenerken, Altay derbisine odaklanıyor. Bilet fiyatları belirlendi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste ikinci galibiyetini Nazillispor'a karşı Türk futbolunun gol rekorlarından birini kırıp 10-0 yenerek alan ve üçüncü sıradaki yerini koruyan Karşıyaka pazar günü oynayacağı Altay derbisine bileniyor. Sezonun ilk yarısında 7 yıl sonra ilk kez karşılaşan iki ezeli rakibin mücadelesinde Karşıyaka öne geçmiş ancak son anlarda Altay'ın beraberlik golüyle derbi 1-1 sonuçlanmıştı. İç saha maçlarını aynı statta oynayan iki ekipten Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda bu kez ev sahibi taraf olacak.

Yeşil-kırmızılılar derbinin biletlerini satışa çıkarırken, numaralı tribün bilet fiyatı 300 TL, VIP A tribün bilet fiyatı 750, VIP C tribün 1250 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı yönetim, maraton tribün biletlerini ise 100 TL'den satışa sundu. Deplasman tribünü biletlerinin hepsinin Altay'a devredildiği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında ev sahibi konumunda olan Altay yönetimi, Karşıyaka taraftarı için deplasman tribün biletlerini 35.5 TL'den satmıştı. Kaf-Kaf'ın da siyah-beyazlı taraftarlar için bilet fiyatını 35 TL olarak belirlediği öğrenildi.

DİVANDA LİSTELER BELLİ OLDU

Karşıyaka'da perşembe günü yapılacak divan genel kurulunda Mehmet Yaya ve Halil Zeki Osma yarışmaya hazırlanırken adaylar yönetim listelerini de divana sundu. Yeşil-kırmızılı kulüpte uzun yıllar genel sekreter olarak yönetimlerde yer alan, daha önce Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun yanı sıra halen Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda yer alan Mehmet Yaya'nın divan kurulu listesine camianın yakından tanıdığı kulüp efsanesi Cengiz Kocatoros'un kızı Gamze Kocatoros Çelik, İbrahim Palaoğlu, Celal Arısan, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Turhan Gürsel Urhan, Cem Değirmencioğlu ve Ahmet Dördüncü gibi tanınmış isimler girdi. Yine uzun yıllar yönetim ve denetim kurullarında bulunan Halil Zeki Osma'nın listesinde Cüneyt Başak, Güçlü Aydoğdu, Yücel Çağatay, Meriç Köyatası, Hakan Ortabaş ve Süleyman Süha Özsağman gibi camiada tanınmış isimler yer aldı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Derbi İçin Hazır! - Son Dakika

13:42
SON DAKİKA: Karşıyaka, Derbi İçin Hazır!
