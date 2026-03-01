Karşıyaka Derbiyi Kazandı: 3-1

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Tayfun Sarı, Sabri Üstünel, Enes Berk Güçlü

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Hıdır, Ensar, Selim, Alpay, Berat (Dk. 90+2 Murat), Erhan (Dk. 85 Adem), Mücahit (Dk. 85 Samet Seymen), Yasin (Dk. 90+2 İlyas), Ömer Faruk (Dk. 68 Hüseyin)

ALTAY: Ulaş - Sefa, Efe Sarıkaya, Mert (Dk. 66 Hikmet), Özgür, Ceyhun (Dk. 60 Onur), İsa, Emre, Caner (Dk. 46 Oktay), İbrahim (Dk. 59 Deniz Kadah), Ünal

GOLLER: Dk. 10 (P) ve Dk. 47 Ömer Faruk, Dk. 67 Alpay (Karşıyaka), Dk. 64 (KK) Hıdır (Altay)

SARI KARTLAR: Harun (Karşıyaka), Ünal, Oktay, Onur, Deniz Kadah, Hikmet (Altay)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir derbisinde Karşıyaka ezeli rakibi Altay'ı mağlup ederek çıkışını sürdürdü: 3-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ev sahibi yeşil-kırmızılıların gollerini ilki penaltıdan 10 ve 47'nci dakikalarda Ömer Faruk ve 67'nci dakikada Alpay attı. Altay'ın tek golünü Karşıyakalı Harun kendi kalesine kaydetti. Grupta derbi zaferiyle üst üste 3'üncü, son 5 maçta namağlup 4'üncü galibiyetini alan Karşıyaka puanını 50'ye çıkararak Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Altay ise 20 puanla tehlikeli bölgede kaldı.

Karşıyaka'da derbiye büyük ilgi gösteren taraftarlar geçen ay 9 Şubat'ta geçirdiği trafik kazasında henüz 23 yaşında hayatını kaybeden taraftar Serhat Devrim Çağıl'ı unutmadı. Yeşil-kırmızılılar maç öncesi Serhat Çağıl ve 1 yıl önce 2025'te hayatını kaybeden ağabeyi Nurullah Devrim Çağıl'ın resimlerinin yer aldığı pankartları maraton tribününde açarken bu esnada statta Serhat Çağıl için taraftarların özel olarak bestelediği şarkı çaldı. İki takımın ortaklaşa kullandığı statta derbide konuk ekip konumundaki Altaylı taraftarlar da kale arkasında kendilerine ayrılan misafir tribünü doldurdu. Altaylı taraftarlar tribünde siyah ve beyaz yağmurluklar giydi. Önceki yıllarda Play-Off maçlarında birbirlerine destek verip ilk yarıdaki derbinin ardından araları bozulan iki takım taraftarları karşılıklı küfürlü tezahüratlar yaptı. Maça hücumda ilk kez iki santrforla başlayan Karşıyaka'da Ömer Faruk derbide 2 golle yıldızlaştı.

8'inci dakikada Karşıyaka penaltı kazandı. Yeşil-kırmızılılarda Mücahit kafayla indirdiği topa hareketlenen Ömer Faruk, ceza sahasında Altaylı Mert'in müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Tayfun Sarı tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

10'uncu dakikada penaltıyı kullanan Ömer Faruk takımını öne geçirdi: 1-0.

43'üncü dakikada yeşil-kırmızılı ekip ikinci gole yaklaştı. Ensar'ın ceza alanına doldurduğu topu kaleci Ulaş elinde kaçırdı, boşta kalan meşin yuvarlağa Ömer Faruk'un şutu auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

47'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Erhan'ın sağ kanatta iki Altaylı rakibi arasından topu kapıp başlattığı atakta defanstan dönen topu Mücahit sol çapraza çıkardı, Ömer Faruk gelişine bir şutla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

64'üncü dakikada Altay umutlandı. Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu defansta Hıdır uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına yolladı: 2-1.

67'nci dakikada Karşıyaka üçüncü golü buldu. Erhan'ın sağdan ara pasıyla ceza sahasında bomboş buluşan Alpay karşı karşıya pozisyonda kaleci Ulaş'ı avladı: 3-1.

Maç Karşıyaka'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.